Gigantyczne pieniądze z KE dla Polski. Propozycja 62,8 mld euro

"37,69 mld EUR w grantach. 25,1 mld EUR w pożyczkach. Tyle proponuje KE dla Polski. To potężny zastrzyk środków" - informują ekonomiści mBanku. To oznacza łączny zastrzyk gotówki w kwocie 62,79 mld euro, co po obecnym kursie daje ponad 278 mld zł.