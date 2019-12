Gefion Insurance ma problemy z płynnością finansową. KNF ostrzega

Według informacji przekazanej przez KNF, Gefion Insurance A/S (w Polsce jego ubezpieczenia oferuje Polins Sp. z o.o.), musi znaleźć 5 mln euro (ok. 21 mln złotych) do końca 2019 roku.

Jeśli się nie uda, to zakład ubezpieczeń może przestać wypłacać odszkodowania. Polskie prawo zakłada, że w takiej sytuacji sąd może ogłosić jego upadłość. To komplikuje sytuację klientów, ponieważ tracą oni ochronę ubezpieczeniową.

Gefion Insurance A/S to zakład ubezpieczeń z siedzibą w Kopenhadze w Danii. Oferuje on w Polsce ubezpieczenia OC. Jak wskazuje KNF, działa on w ramach unijnej zasady swobody świadczenia usług, dlatego polski Nadzór nie może odpowiadać za wypłacalność ubezpieczyciela.