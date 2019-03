Gerald Birgfellner przesłuchany w sprawie afery Srebrnej. "Dochodzi do skandalu"

- Jesteśmy po 10 godzinach bardzo zmęczeni, natomiast z punktu widzenia merytorycznego dzień uważamy za bardzo udany. Wydaje się nam, że już bardziej tego obrazu opisu czynu zabronionego nie można przedstawić. Pojawiły się nowe okoliczności, złożyliśmy szereg nowych dowodów uprawdopodobniających, iż doszło do popełnienia czynu zabronionego - powiedział mec. Jacek Dubois po wyjściu z prokuratury w piątek wieczorem.

- Jest przewidywany termin za kilka dni, natomiast my podważamy prawo prokuratury do prowadzenia przesłuchań w tym trybie - powiedział mec. Dubois. - Dochodzi do skandalu, w ciągu miesiąca od zawiadomienia prokuratura powinna wszcząć śledztwo. Nasz klient łącznie składa już zeznania ponad 30 godzin