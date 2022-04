Gigantyczny boom na fotowoltaikę. Pękła granica miliona mikroinstalacji

Ogrzewanko fr... 27 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Po co komu to pv jak nie ma zysku?żeby co? grzać za darmo chatę prądem w dni słoneczne?hmmmm Póki co sadzę wierzbę energetyczną pod płotem i na obrzeżu działki a i w rowach na nieużytkach sadzę. Prosta robota bo bierzesz patyk odcięty z wierzby ,ukosujesz i wsadzasz do ziemi na 20-30cm w ziemię i samo się ukorzeni. Szybko rośnie nawet na słabych glebach. Potem się ścina kosą nożem sierpem czy tam nożycami elektrycznymi i rzuca na kupę żeby podeschło. Potem rębakiem elektrycznym czy tam spalinowym np Boscha rombie na drobne i do siatek pakuje i pod dach tsm fdzie drewienko czy węgiel trzymacie. Jako że wierzba ma zbliżoną kaloryczność do węgla spokojnie chaupę w zimie ogrzeje. Gdy zima minie znowu żniwa. Wierzba ciągle odrasta. Zapewne można było wyjąć jakąś kasę z urzędów bo to odnawialne źródło energii.Roboty na kilka dni w roku a co najważniejsze za darmo prawie tylko inwestycja na początek w rembak i trochę siatek jak do marchwi czy ziemnjiaków - te siateczki wiecie...żeby przewiew miało. Ciepło czysto bez sadzy mało popiołu piec z podajnikiem więc spoko obsługa. Mam ogrzewanie podłogowe więc mam luksusowo i żal mi sąsiada bo biega ze srraczczką za węglem miałem czu tam peletem po 2500 za tonę...polecam wierzbę...rubcie tsk samo