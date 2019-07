Globalna wojna handlowa. Chiny stawiają celny mur. Dostanie się polskim hutom

Dotąd to prędzej Chiny można było podejrzewać o dumping cenowy. To właśnie jednak ten kraj w poniedziałek wprowadziły u siebie cła antydumpingowe.

Cła w wysokości 18,1 proc. do 103,1 proc. zostaną zastosowane do kęsów ze stali nierdzewnej oraz walcowanych na gorąco blach ze stali nierdzewnej od firm z UE i trzech krajów azjatyckich od 23 lipca - oświadczyło cytowane przez Reuters Ministerstwo Gospodarki Chin.

Z naszego punktu widzenia sytuacja wygląda trochę tak, że jak tylko udało nam się cokolwiek sprzedać w Chinach, to nagle pojawiają się cła antydumpingowe. Część opodatkowanego importu pochodzi z Polski. Wartościowo nasz eksport wyrobów z żeliwa i stali do Chin wzrósł o 11 proc. w ubiegłym roku do 31,3 mln zł, a w pierwszych czterech miesiącach 2019 wzrost był o kolejne 11,5 proc. rok do roku. Skoro cła są nałożone na całą UE, to uderzą też i w polskie huty.