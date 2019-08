Glucophage XR 750 na wykończeniu. Kolejne dostawy dopiero w październiku

Kryzys lekowy trwa i wbrew zapowiedziom ministerstwa wcale się nie zakończył. Widać to choćby po lekach na cukrzycę, co zauważa Radio Zet.

Glucophage XR 750 to lek, z którego korzystają chorzy na cukrzycę typu 2. Jest on o tyle wygodny, że nie trzeba go brać po każdym posiłku, a wystarczy wziąć jedną tabletkę dziennie.