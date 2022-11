Go Sport próbuje pozbyć się majątku w Polsce. Ma jednak problem

O sprawie pisze "Puls Biznesu" i powołuje się na nieoficjalne doniesienia, z których wynika, ze aktywa Go Sportu w Polsce chciało nabyć nawet 14 inwestorów, w tym co najmniej czterech branżowych. Gazeta wymienia m.in. Sports Direct, CCC.eu z grupy CCC ( znajdującej się ostatnio w trudnej sytuacji ), Intersport oraz e-commerce Sportano.

Poślizg przy wyborze nabywcy

Obecnie syndyk wyprzedaje wszystkie aktywa obrotowe Go Sport Polska. Dotyczy to m.in. odzieży, sprzętu sportowego oraz wyposażenia placówek sieci. Według nieoficjalnych szacunków wartość majątku może przekraczać 100 mln zł.

Go Sport trafił na polską listę sankcyjną

Po wybuchu wojny w Ukrainie firma została wystawiona na sprzedaż. Jednak polskie sankcje sprawiły, że jej aktywa zostały zamrożone. Przez to firma nie mogła regulować swoich zobowiązań, w tym wynagrodzeń pracowniczych, co doprowadziło do wniosku o upadłość firmy. Nastąpiło to 29 lipca. To właśnie tego dnia warszawski sąd ogłosił upadłość Go Sport Polska.