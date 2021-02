Gołębiewski: goście opuszczają hotel. Nie można było ich tak po prostu wyprosić. Kontrola sanepidu w Mikołajkach

- Z tych ok. 30 osób, które mieliśmy w piątek, niektórzy już wyjechali, ale wiem, że cześć, nie powiem jak duża, wyjeżdża dziś. Goście tłumaczyli, że w związku z pracą, nie mogli tego zrobić wczoraj. Jednak nawet ci, którzy wymienieni są w rozporządzeniu, jako wykluczeni z obostrzenia, postanowili opuścić hotel - mówi w rozmowie z money. pl Gołębiewski.

jak wyjaśnił, Jego goście nie chcą się tłumaczyć służbom, dlaczego moga zostac w hotelu, choć to ich zawodów dotyczą wyjątki.

- Teraz będzie jednak zamknięte na głucho. Od wczoraj już nie przyjmujemy nikogo i tak będzie do momentu, odwołania zakazu - zapewnił przedsiębiorca.

Od soboty w woj. warmińsko-mazurskim z powodu dużej liczby osób zakażonych koronawirusem obowiązują zaostrzone zasady sanitarne. Zabraniają one m.in. pobytów w hotelach, działalności z bezpośrednim udziałem publiczności instytucjom kultury, zamknięte są galerie handlowe.

- Ten hotel co tydzień ma kontrole sanepidu, więc może to jest rutynowa kontrola. Przebiega spokojnie" - wyjaśnił burmistrz Piotr Jakubowski.

"W ustaleniach poczynionych między dyrekcją hotelu, a przedstawicielami sanepidu ustalono, że goście, którzy są już nieuprawnieni do przebywania w hotelu, dzisiaj wyjadą. W hotelu będą mogli pozostać ci, którym rozporządzenie na to pozwala" - powiedział PAP r

Ludzie przebywający w pokojach mogą w nich być do zakończenia doby hotelowej.

- Prosiłem wojewodę, by wprowadzono ten zakaz w niedzielę, by hotele zdążyły wydać przygotowane jedzenie, by goście spokojnie dokończyli pobyty hotelowe. Ale tak się nie stało, a nikt nie udzielił mi odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest, jak jest - powiedział PAP Jakubowski.