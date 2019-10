Górnictwo. Ustawa o lokalizowaniu nowych kopalni coraz bliżej. Budzi sprzeciwy samorządów

O co chodzi? Nowe przepisy zakładają, że minister środowiska będzie mógł samodzielnie podjąć decyzję o lokalizacji nowej kopalni. Znaczy to tyle, że samorządy nie będą miały nic do powiedzenia w temacie ich budowy. Nie będzie miało znaczenia, że powstaną one na terenie kontrolowanym przez lokalną władzę. Jedyną stroną w postępowaniu ma być wnioskodawca – najczęściej będzie to firma górnicza czy energetyczna. Od decyzji ministra nie będzie przysługiwać odwołanie.