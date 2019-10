PGG uruchamia pilotażową instalację fotowoltaiczną w Ruchu Halemba kopalni Ruda

"Na dachach 9 budynków Halemby, od dyrekcji po lampownię, zabudowano łącznie 1 109 paneli ogniw fotowoltaicznych, które wyprodukują prąd elektryczny. Moc instalowana elektrowni słonecznej wynosi 410 kW, dostarczy ona rocznie ok. 390 MWh elektryczności. Najwięcej będzie jej w długie dni od marca do września (80% produkcji rocznej)" - czytamy w komunikacie.

PGG zaznacza, że elektryczność z paneli doskonale nadaje się do oświetlenia i zasilania budynków na powierzchni zakładu. Ilość wytwarzanego na niewielkiej powierzchni prądu wystarczyłaby dla 177 domów jednorodzinnych (4-osobowych gospodarstw). Mając własny prąd w Halembie PGG zaoszczędzi na rachunkach 136,5 tys. zł rocznie, podano także.

"Zakłady PGG mają już własne wewnętrzne sieci, oszczędziło nam to problemów z przyłączaniem instalacji. A dzięki rozwiniętej w regionie infrastrukturze elektroenergetycznej każda z kopalń, mając nadwyżkę prądu z fotowoltaiki, będzie mogła w każdej chwili przesłać ją do innego z zakładów, który akurat potrzebuje więcej energii" - powiedziała Joanna Kołodziej z BSIiR PGG, dodając, że sporym atutem spółki górniczej pod kątem fotowoltaiki jest dysponowanie bardzo dużą powierzchnią gruntów.

W najbliższym czasie na montaż - tym razem paneli naziemnych - czekają hałdy kopalni Sośnica w Gliwicach wzdłuż autostrady A4 (łączna moc farmy wyniesie około 8 MWp). Podobne farmy na 8 wybranych hałdach i terenach pogórniczych w PGG będą miały potencjał mocy 40 MWp. Natomiast kolejne instalacje dachowe (na początek w Sośnicy, Rudzie Śl. i Rybniku) dadzą ok. 6-7 MWp mocy. PGG szacuje, że łącznie elektrownie fotowoltaiczne w spółce mogą osiągnąć ok. 95 MW mocy. Pilotaż w Halembie spółka sfinansowała z własnych środków. Koszt całego projektu energetyki słonecznej w PGG obliczany jest na ok. 300 mln zł. Nawet 80% dofinansowania uzyskać będzie można z UE w programie NFOŚiGW w Warszawie na zmniejszenie emisyjności przemysłu, podano także.