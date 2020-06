Górnicy wrócą do kopalń. "Ogniska zostały wygaszone"

- Okres przestojów powinien się niebawem skończyć. Wszyscy ci, którzy próbowali przekonywać, że to ograniczenie było jakimś chytrym planem likwidacji kopalń, gadali kompletne bzdury - powiedział Jacek Sasin na antenie radiowej Trójki.

Z powodu epidemii koronawirusa prace w 12 śląskich kopalniach wstrzymano od 9 czerwca. Jak mówił Sasin, zamknięcie kopalń przyczyniło się do wygaszenia ognisk wirusa.

- Priorytetem było wygaszenie ognisk koronawirusa w kopalniach i to się udało. Naszym celem jest doprowadzenie do tego, by górnicy mogli spokojnie pracować i żebyśmy rozwiązali obecne problemy - mówił Sasin.