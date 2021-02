Obostrzenia. Rząd znowu zamknie hotele? Hotelarze pytają wicepremiera Gowina. Ujawniamy efekty spotkania

Przedstawiciele branży hotelarskiej spotkali się w czwartek na wideokonferencji z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Rząd pozwolił im działać przy 50 proc. dostępności pokoi, ale tylko do 28 lutego. - Co dalej? – dopytywali szefa resortu rozwoju. Ten poprosił ich, by cierpliwie zaczekali na oficjalną konferencję rządu, która się odbyć w połowie przyszłego tygodnia.

Hotele: musimy wiedzieć, na czym stoimy!

Jednak hotelarze nie dawali za wygraną i dociskali wicepremiera, by powiedział im, jakie rząd ma wobec nich plany. - Trzy dni pomiędzy konferencją a wygaśnięciem rozporządzenia to dla nas stanowczo za mało czasu, abyśmy mogli przygotować się na ewentualne ponowne zamknięcie hoteli — przekonywał Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy i dodał, że już dziś liczba nowych zakażeń sięga 9 tys.

Za to prezes Łuczyński z PIH wprost zapytał wicepremiera, czy kolejne rozporządzenia mogłyby obowiązywać co najmniej przez miesiąc, a najlepiej, by branża hotelarska i turystyczna znała plany rządu dotyczące hoteli na najbliższy kwartał.