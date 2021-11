Gospodarka słabnie. Rozpoczął się też proces, który przysporzy nam problemów

Z najnowszych danych wynika, że w listopadzie MIK spadł o 2,9 pkt. do poziomu 109,0 pkt. To szósty, od początku roku, odczyt MIK powyżej poziomu neutralnego. Dla porównania w październiku wskaźnik wzrósł o 2,3 pkt. do poziomu 111,9 pkt.