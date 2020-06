Gospodarka USA skurczyła się o 5 procent. A będzie gorzej

Gospodarka Stanów Zjednoczonych już w pierwszych trzech miesiącach tego roku mocno ucierpiała przez koronawirusa. Zamrożenie biznesu w związku z epidemią doprowadziło do spadku PKB o 5 proc. - informuje Departament Handlu USA. Wcześniej szacowano go na 4,8 proc.

To największy kwartalny spadek od poprzedniego kryzysu. W 2008 roku amerykańska gospodarka skurczyła się o 8,4 proc. Eksperci zwracają uwagę m.in. na głęboki spadek inwestycji.

Ekonomiści cytowani przez CNBC wskazują, że blokada gospodarki doprowadziła do zwolnienia milionów pracowników, a w drugim kwartale (od kwietnia do czerwca) PKB mogło spaść nawet o 40 proc. w skali roku. Byłby to największy zjazd od 1947 roku. Byłby czterokrotnie większy niż załamanie z 1958 roku.