Gospodarka woła o pomoc. Są najnowsze dane ze strefy euro

Odczyt pokrył się co do joty z przewidywaniami analityków - dokładnie taką wartość wskazywał konsensus. Przemysłowa deflacja jest więc nie tylko trendem, ale nabiera rozpędu. Poprzedni odczyt wskazywał bowiem wartość -3,4, a majowy -1,6.

Deflacja producencka w Niemczech

Analitycy Pekao w swoim komentarzu podkreślali wówczas, że deflacja w przemyśle, jaką odczuwa niemiecka gospodarka, to przede wszystkim efekt bazy . A ten wywołały wywindowane do niebotycznych poziomów ceny surowców energetycznych, które dziś są już znacznie niższe. Spadek PPI to wiadomość dobra, ale czy w obliczu spadku cen gazu czy ropy mogło być inaczej?

Wolniejszy wzrost w Polsce

Pod koniec sierpnia poznaliśmy też wskaźnik PPI dla Polski. Inflacja producencka w naszym kraju odnotowała wynik ujemny - osiągnęła -1,7 proc. (rok do roku). Oznaczało to istotną zmianę, bo wcześniejszy wskaźnik był dodatni (0,5 proc.). "Efektem będzie wolniejszy wzrost cen towarów - zobaczymy także dalsze hamownie inflacji bazowej w Polsce " - wyjaśnili w swoim komentarzu ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Znamy dane dotyczące PMI. Europejskiej gospodarce się pogorszyło

We wtorek poznaliśmy też inny istotny współczynnik - wskaźnik PMI, obrazujący koniunkturę w usługach. Znamy go zarówno dla całej strefy euro jak i dla poszczególnych krajów. Tu dane po raz kolejny są niepokojące. Parametr dla europejskiej gospodarki wynosi bowiem 47,9 pkt. Oznacza to spadek względem lipca - wtedy wskaźnik wyniósł 50,9. Mieliśmy zatem "głowę ponad wodą". Niestety - jest gorzej niż pokazywały to dane wstępne - tu odczyt wynosił 48,3 pkt.