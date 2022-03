Gospodarki najbardziej narażone na skutki wojny. Polska podatna w jednym aspekcie

Gospodarki podatne na wojnę w Ukrainie i kryzys wokół Rosji

Jak piszą ekonomiści Goldmana, europejskie kraje - zarówno wschodnie, jak i zachodnie - wraz z Chinami są największymi importerami rosyjskiej ropy. Turcja, Finlandia, Holandia i Polska to państwa z największą, według banku, ekspozycją na eksport rosyjskiej ropy. Goldman Sachs przypomina, że są to kraje, w których ropa z Rosji ma największy udział w imporcie paliw. W przypadku naszego kraju jest to ok. 50 proc., podczas gdy w Holandii ok. 55 proc., w Finlandii ok. 60 proc., a w Turcji aż 80 proc. - jak widać na wykresie załączonym w raporcie: