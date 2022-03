Gotowi na dziewięciodniową majówkę? To niejedyna opcja na długi weekend w tym roku

W tym roku majówka wypada tak, że przy odrobinie kreatywności można przedłużyć do dziewięciu dni. To w tym roku to najdłuższe wolne, jakie możemy małym nakładem urlopu zbudować, wykorzystując ustawowe dni wolne od pracy. Dłuższy weekend bez brania dodatkowego wolnego czeka nas też w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie.