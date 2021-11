Granica z Białorusią. "Jesteśmy zwolennikami sankcji gospodarczych"

Rzecznik rządu pytany był we wtorek w radiu Wnet, czy jest rozważana przez rząd pomoc służb niemieckich na polsko-białoruskiej granicy , które jak donoszą niemieckie media są gotowe takiej pomocy udzielić. Zdaniem rzecznika, taka pomoc na ten moment nie jest potrzebna, a Polska ma dobrze przygotowane własne służby.

Pytany, czy rząd rozważa zamknięcie granicy z Białorusią także dla białoruskich produktów, rzecznik rządu zwrócił uwagę, że objęłoby to negatywnie także polskich przedsiębiorców. - To nie są łatwe decyzje. My ze względów bezpieczeństwa w tej chwili zdecydowaliśmy się na zamknięcie ruchu kołowego i pieszego na granicy w Kuźnicy. Nie wykluczamy dalej idących konsekwencji, ale te działania muszą być skoordynowane również z punktu widzenia gospodarczego interesów polskich przedsiębiorców - powiedział Müller.