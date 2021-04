Grecja znosi kwarantannę. Wielkie zmiany jeszcze przed majówką

Kto od poniedziałku wjedzie do Grecji bez konieczności odbywania kwarantanny? Osoby zaszczepione dwiema dawkami oraz wszyscy, którzy pokażą negatywny wynik testu na koronawirusa. Co jednak istotne, nie może on być starszy niż 72 godziny, licząc od momentu przylotu.

To o tyle istotne dla Polaków, że właśnie do tego kraju jeździmy stosunkowo najchętniej. Średnio co roku Grecję i należące do niej wyspy odwiedza nawet milion naszych rodaków.