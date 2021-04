Gdzie na majówkę? Nie tylko Zanzibar. W Europie też są kraje, które wpuszczą bez testu

Każdy, kto chce wybrać się na majówkę za granicę szuka w ostatnich tygodniach miejsca, w którym da się wypocząć i nie trzeba będzie przechodzić obowiązkowej kwarantanny.

- Odnotowujemy wyraźny wzrost zainteresowania wyjazdami w maju, w szczególności w czasie długiego weekendu. 4 dni urlopu dające 9 dni wolnego, zamknięte hotele w Polsce i szereg promocji i zabezpieczeń przy zakupie w biurze podróży to trzy kluczowe powody, dla których Polacy zaczęli intensywnie szukać zorganizowanych wyjazdów za granicę - mówi money.pl Klaudyna Fudala z serwisu wakacje.pl.

Jak dodaje, każdego dnia zainteresowanie jest większe i można się spodziewać, że do ostatniego momentu ten trend się utrzyma.

A gdzie najlepiej się wybrać? Wśród celebrytów dominuje Zanzibar, Meksyk i Dominikana. Ewentualnie Malediwy i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pogoda? Niemal pewna. Kwarantanna? Nie obowiązuje. Testy? A po co to komu? W tych państwach ograniczeń wjazdowych praktycznie nie ma.

- My jednak apelujemy, żeby wykonywać testy nawet wtedy, gdy nie są one obowiązkowe. W ramach odpowiedzialnego podróżowania - dodaje Fudala.

Ograniczeń epidemicznych przy wjeździe do tych krajów nie ma, ale są inne. Pierwsze z nich to czas. Gdy ktoś chce "wyskoczyć" na 4-5 dni, to wielogodzinny lot nie zawsze będzie optymalnym rozwiązaniem. Okaże się bowiem, że dwa z pięciu dni spędzimy na pokładzie samolotu.

Wyjazd do egzotycznych krajów to też spory wydatek. Tydzień w dobrej klasy hotelu z wyżywieniem to wydatek rzędu 4,5-5 tys. zł. Jeszcze droższe są Malediwy. Tu wycieczki zaczynają się od ponad 6 tys. zł za tydzień.

Nieznacznie taniej jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tydzień w Dubaju można już kupić za nieco ponad 3 tys. zł od osoby. I z wymienionych krajów jest tam stosunkowo najbliżej.

Grecja, Włochy, Chorwacja. Europa trudno dostępna

Znacznie trudniej na majówkę będzie wjechać do wielu krajów europejskich. Popularne wśród Polaków kierunki na razie nie wchodzą w grę.

Nienajlepszym pomysłem na wyjazd będą Włochy. Bo choć wjechać do tego kraju można, to utrudnień jest sporo. Tamtejszy rząd zaliczył bowiem Polskę do grupy krajów w kategorii C. Co to oznacza? Po pierwsze - konieczność posiadania negatywnego testu na koronawirusa. Po drugie zaś - obowiązkowe 5 dni kwarantanny, a po jej zakończeniu kolejny negatywny wynik testu. Zanim więc rozpoczniemy majówkowy wypoczynek, to już trzeba będzie wracać do kraju.

Łatwiej będzie w Chorwacji. Tam też trzeba mieć ze sobą negatywny wynik testu (nie starszy niż 48 godzin), ale kwarantanny nie ma. Jednak w przypadku szybkich testów antygenowych i pobytu dłuższego niż 10 dni trzeba go będzie wykonać ponownie. Jak informuje rządowa strona internetowa, testów nie muszą przedstawiać osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.

Negatywny wynik testu na koronawirusa jest również wymagany w Hiszpanii oraz na należących do niej Wyspach Kanaryjskich oraz Balearach. Nie ma więc mowy o wyjeździe z Polski na Majorkę, Teneryfę czy Fuertaventurę bez przeprowadzonego wcześniej badania. Plus jest jednak taki, że w tym kraju obejdzie się bez kwarantanny.

Grecja, czyli coroczna mekka polskich urlopowiczów, zagranicznych turystów planowała przyjmować dopiero za miesiąc, czyli 14 maja. Ale w czwartek wieczorem pojawiły się pierwsze informacje na temat przyspieszenia tego terminu i otwarcie granic już 19 kwietnia. Szczegółów na razie nie ma. Wiadomo jednak, że konieczny będzie negatywny wynik testu na koronawirusa.

Są jednak kraje w Europie, które wpuszczają Polaków bez ograniczeń. Takie zasady obowiązują od niedawna w Albanii oraz w Macedonii Północnej. Działa to podobnie jak w przypadku Dominikany czy Meksyku - nikt nie będzie chciał od nas testu ani nie skieruje nas na obowiązkową kwarantannę.

Turcja i Egipt - wjedziesz, ale uważaj na ramadan

Kolejne popularne wśród Polaków kraje to Turcja i Egipt. Tu granice pozostają otwarte, ale również konieczny jest negatywny wynik testu.

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Turcja może znieść ten obowiązek. Jednak od 15 kwietnia tamtejsze władze postanowiły przedłużyć obostrzenia do końca maja.

W przypadku Egiptu i Turcji jest jednak jeszcze jedno "ale". Od kilku dni trwa bowiem ramadan, czyli święty miesiąc muzułmanów. I choć teoretycznie na przyjezdnych nie powinien mieć on wielkiego wpływu, to może się okazać, że będzie wręcz odwrotnie.

Prezydent Turcji Recep Erdogan do 12 maja zaostrzył panujące w kraju restrykcje. Wprowadzono m.in. pełen lockdown w weekendy, a restauracje mogą serwować jedzenie tylko na wynos. W całym kraju obowiązuje także godzina policyjna od 21:00 do 5:00. Co więcej, rozważane są jeszcze kolejne obostrzenia.

Wszystko po to, by uratować letni sezon turystyczny. Dlatego wyjazd do Turcji też może się wiązać z utrudnieniami dla turystów, którzy cały tydzień będą musieli spędzić w hotelu.

Niezależnie od kierunku wyjazdu, warto również pamiętać o tym, co po powrocie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjazd do Polski wiąże się z obowiązkową kwarantanną, chyba że okażemy na granicy negatywny wynik testu na koronawirusa.

