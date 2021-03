Test na granicy. Inaczej obowiązkowa kwarantanna. Te lotniska nie czekały na rządowe przepisy

Port już pod koniec stycznia robił więc to, co od wtorku będzie już niemal normą. Rząd bowiem poinformował w poniedziałek, że po przylocie ze strefy Schengen to właśnie test wykonany na polskim lotnisku będzie jedyną drogą do zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny. W przypadku strefy Schengen dozwolony będzie też test wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin. Na przykład w innym kraju.