Grzegorz Puda nowym ministrem rolnictwa. Sprawdziliśmy jego oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe ministra rolnictwa

Sprawdziliśmy zatem oświadczenie majątkowe świeżo upieczonego szefa resortu rolnictwa. Wynika z niego, że Puda - jako poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości - uzyskał w 2019 roku ok. 52,5 tys. złotych uposażenia poselskiego. Do tego doliczyć jeszcze należy dietę parlamentarną w wysokości ponad 30 tys. złotych.

Do majątku Pudy wliczają się również: Opel Frontera z 2000 roku oraz Citroen C4 z 2008 roku. Jest też właścicielem łodzi typu "Mors". To niewielki jacht.

Pierwszym zadaniem Grzegorza Pudy będzie... przekonanie do siebie środowisk rolniczych. - To jest po prostu zły człowiek. On zostanie "wyp........" w ciągu kilku tygodni. Daję mu miesiąc. Ja się cieszę, że on zostanie ministrem, bo jest gwarantem zjednoczenia polskich rolników przeciwko niemu - mówi w rozmowie z reporterem money.pl lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.