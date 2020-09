praca Katarzyna Bartman 1 godzinę temu

Jarosław Gowin zostaje "superministrem". Przejmuje rządy nad rozwojem, pracą i technologią

Dla związkowców Jarosław Gowin to liberał i zawodnik drużyny pracodawców. Pracodawcy uważają z kolei, że odkąd jest w Zjednoczonej Prawicy nie mają z nim wiele wspólnego. On sam jeszcze się nie wypowiedział, co chce zrobić w nowym resorcie.

Podziel się Dodaj komentarz