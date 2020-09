Tarcza finansowa. Arche na lodzie. "Musieliśmy wykonać krok w tył"

Po co Grupa Arche, która wybudowała ok. 7000 domów i mieszkań, dysponuje siecią hoteli - z takimi perełkami jak Zamek Janów Podlaski, Pałac i Folwark Łochów, Cukrownia Żnin - zatrudnia tysiąc osób i melduje się w pięćsetce największych polskich firm, miałaby dostawać pieniądze z tarczy antykryzysowej? Nietrudno zrozumieć. Wystarczy się cofnąć w czasie o nieco ponad pół roku.

Jest 13 marca 2020 r. Minister zdrowia ogłasza stan zagrożenia epidemicznego. Polska przywraca ruch graniczny, samoloty zostają uziemione, każdy przybywający do Polski ma przejść kwarantannę. Zaczynają wchodzić w życie obostrzenia dotykające kolejnych sektorów gospodarki. W wielu przypadkach oznacza to zupełny paraliż działalności. I tu wracamy do Władysława Grochowskiego i kierowanej przez niego Grupy Arche. Bo jako firma świadcząca usługi hotelowe i gastronomiczne trafiła w oko cyklonu.

Ekspert kpi z ograniczenia dla restauracji. "Co za różnica, o której godzinie człowiek się zakazi?"

Prezes pisze list

- Działalność hotelowa i gastronomiczna spadła do zera. Niestety nie objęła nas żadna pomoc przewidziana w tarczach, ponieważ jesteśmy dużą firmą. Płaciliśmy wynagrodzenia naszym pracownikom, mimo że pracownicy nie świadczyli pracy, a hotele i restauracje były zamknięte. Obciążały nas ponadto wszystkie daniny publicznoprawne - pisze Grochowski w opublikowanym właśnie liście otwartym, w którym zwraca uwagę na to, w jakiej sytuacji znalazło się jego przedsiębiorstwo.

- Arche oczywiście nie upadnie, przeżyje, ale zwolni tempo wzrostu i inwestowania, a tym samym nie zapłaci w okresie najbliższych 5 lat co najmniej 100 mln zł większych podatków, nie zatrudni kolejnego tysiąca pracowników, nie da zleceń setkom podwykonawców i kontrahentów. Nie jest to w interesie państwa, społeczeństwa i firmy - wskazuje z kolei w swoim liście otwartym.

"Już zaczynałem przysypiać"

Pytam Grochowskiego, na co liczył, publikując ten list. Chyba nie na to, że Polski Fundusz Rozwoju zmieni pod jego wpływem kryteria udzielania wsparcia z tarczy dla dużych firm. - Chciałem się podzielić spostrzeżeniami. Że nie zawsze ta tarcza trafia tam, gdzie jej rzeczywiście potrzeba - odpowiada biznesmen.

I co teraz, kiedy perspektywy na 100 mln zł pożyczki z PFR się rozpłynęły, a na kredyt z banku też trudno liczyć? - Musieliśmy wykonać krok w tył. A nawet kilka kroków - wzdycha Grochowski. - Musiałem zwolnić 200 osób. I szukamy nowego sposobu na hotelarstwo. To zajmie trochę czasu, ale nie ma innej możliwości - mówi.

- Wie pani, ja to się nawet cieszę, że nie dostaliśmy pieniędzy z tej całej tarczy - mówi nagle. - Dlaczego? - dziwię się. - Bo jak ktoś coś dostaje za nic, to się rozleniwia. Ja już od kilku lat jestem na emeryturze. I zaczynałem powoli przysypiać. A tak, to znów czuję się jak 30 lat temu. Znów muszę walczyć. A przysypiać będą ci, co dostali jakieś wsparcie - ożywia się.