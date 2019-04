Harówka po 12 godzin dziennie to błogosławieństwo? "Dziś nikt tak nie pracuje"

Jack Ma, chiński przedsiębiorca, ma bardzo specyficzne podejście do work-life balance, czyli koncepcji polegającej na szukaniu równowagi pomiędzy czasem spędzanym w pracy a czasem poza nią.

Zdaniem twórcy holdingu Alibaba, sytuacja idealna (a wręcz "błogosławiona") jest wtedy, gdy przychodzi się do pracy na 9 rano a wychodzi o 21. I tak przez 6 dni w tygodniu. Ten model zyskał nawet nazwę "996". W Polsce to jeden z numerów alarmowych.

Zdaniem autorów badania ten rezultat pokazuje, w jakim środowisku funkcjonuje większość z nas. Jest to środowisko, w którym praca towarzyszy nam na każdym kroku. Obowiązki zawodowe zabieramy ze sobą nawet na urlop .

I dodaje:- Kiedy publikujemy coś na tablicy na Facebook'u i widzą to nasi klienci, czy jest to czas pracy czy nasza działalność prywatna? Wbrew temu, co twierdzi Jack Ma, świat zmierza właśnie w tym kierunku.