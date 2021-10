Hiszpańskie fabryki stanęły. Wszystko przez ceny prądu i gazu

Obiektywny 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

A mnie to wcale nie dziwi. Tak wysokie ceny gazu i Energi elektrycznej to wynik bezmyślnej a może nawet głupiej decyzji Unii. W 2018 r. Unia na wniosek Polski dopuściła do obrotu gazem i energia spekulantów i na efekty długo czekać nie trzeba było. Tak to jest jak podejmuje sie decyzje bez przewidywania skutków. Teraz to my konsumenci dostajemy po kieszeni ale Unijni biurokraci siedzą cichutko i prubuja zwalić winę na innych.