Idzie rewolucja w supermarketach. Nie będziesz potrzebować monety do wózka

Idzie rewolucja w sklepach. Pojawią się wózki cyfrowe

Autorem tego rozwiązania w Niemczech był Rudolf Wanzl, który w swojej fabryce opracował pierwszy wózek sklepowy na monety. Po 75 latach to właśnie założona przez niego firma przygotowuje zmiany, które sprawią, że ten mechanizm na dobre wejdzie w XXI w. Jest to konieczne też dlatego, że nie zmienił się on od lat 80.