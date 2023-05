Kasy samoobsługowe proszą o napiwki. Klienci: to szantaż emocjonalny

brrrrr 33 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

U nas nie ma napiwkow w sklepie ale za to potyrafia kazdego klienta oszukac a najbardziej w Biedronce i Auchan. Biedronka zawsze naliczy najwyzsza cene z warzyw bedacych w roznych gatunkach, nigdy nie zdarzylo sie by kasjer naliczyl cene najnizsza a klient nigdy nie wie przy kasie w jakiej cenie kupuje towar dopiero jak sprawdzi paragon w domu. Albo pojdzie upominac sie do sklepu albo odpusci, stawiam na to drugie. Gdyby jednak poszedl z reklamacja do Biedronki to uslyszy, ze nic sie nie stalo bo tam pracuja ludzie ale tobie kliencie pomylic sie nigdy w sklepie nie wolno bo masz policje i sady, i prase. Towary spozywcze czesto sa sprzedawane po normalnej cenie kiedy juz jest dzien badz dwa dni do konca gwarancji i przynosisz do domu a za 3 dni chcesz zjesc i okazuje sie, ze nie masz co jesc bo sklep cie oszukal i potraktowal jak frajera. W Polsce sklepy nie musza prosic o napiwki bo biora je sobie sami jak chca i kiedy chca.