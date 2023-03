Iga Świątek z nowym sponsorem. Stroje sportowe i buty dostarczy jej firma Rogera Federera

Iga Świątek dołącza do "rodziny ON"

Wraz z Igą Świątek współpracę z ON rozpoczął tenisista Ben Shelton. Producent odzieży już zapowiedział, że nowi ambasadorowie marki będą nosili odzież i obuwie specjalnie przygotowane dla nich i przystosowane do ich potrzeb. Istniejące od 2010 r.

ON to marka ze Szwajcarii, a znana jest ze wprowadzenia na rynek m.in. butów tenisowych "The Roger Pro", w których niedługo na korcie pojawi się Iga Świątek. Nazwa obuwia wprost odnosi się do legendarnego tenisisty Rogera Federera, który zresztą jest jednym z udziałowców firmy.