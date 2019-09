Ikea zwiększa przychody. Polacy coraz częściej kupują meble przez internet

Przychody Ikei w Polsce sięgnęły w zakończonym w sierpniu roku finansowym 4,5 mld zł. To o 11 proc. więcej niż w poprzednim roku finansowym. Aż 10 proc. z tej kwoty Ikea Polska zawdzięcza zakupom przez internet - podaje poniedziałkowa "Rzeczpospolita". To oznacza, że e-sklep szwedzkiego giganta szybko zyskuje na popularności.

Sklepy internetowe nadal nie są jeszcze standardem. Nie mają ich nie tylko mniejsze sklepy, ale też część gigantów. To się jednak zmienia. Jak tłumaczą "Rz" eksperci, e-sklepów będzie przybywać wraz ze zmniejszaniem się liczby barier wejścia na rynek. Dzisiaj, korzystają z gotowych rozwiązań i pakietów ofert, można stać się właścicielem własnego sklepu internetowego z dnia na dzień.

Jak pisaliśmy w sierpniu, już co dziesiąta złotówka w całym w obrocie handlowym w Polsce generowana jest przez transakcje elektroniczne. Eksperci z Instytutu Badawczego Gfk policzyli, że wartość rynku e-handlu w Polsce wynosi 40 mld zł.

Polacy lubią wydawać pieniądze w internecie. Dotyczy to głównie osób pomiędzy 15. a 24. rokiem życia, który są "podłączeni" do sieci przez 24 godziny na dobę. Dla nich e-commerce jest wygodny i modny. Zmienia się to wraz z wiekiem. Ponad 70 procent konsumentów pomiędzy 35. a 64. rokiem życia woli zakupy w tradycyjnych sklepach.