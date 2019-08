Zakaz handlu w niedzielę napędza rynek online. Polacy kupują i sami otwierają e-sklepy

Nie ma wojny bez ofiar. W starciu o klienta hiper i supermarkety są w odwrocie. Eksperci mówią wprost: to przez zakaz handlu w niedzielę. Dyskonty sprawnie nadrabiają zaległości, a prawdziwymi wygranymi w obszarze offline są sieci sklepów małoformatowych zlokalizowanych blisko domu, jak Żabka, Delikatesy Centrum czy Lewiatan.

W siłę rośnie także e-handel. Już co dziesiąta złotówka w całym w obrocie handlowym w Polsce, generowana jest przez transakcje elektroniczne. Eksperci z Instytutu Badawczego Gfk policzyli, że wartość rynku e-handlu w Polsce wynosi 40 mld zł.

Polacy lubią wydawać pieniądze w internecie. Dotyczy to głównie osób pomiędzy 15. a 24. rokiem życia, który są "podłączeni" do sieci przez 24 godziny na dobę. Dla nich e-commerce jest wygodny i modny. Zmienia się to wraz z wiekiem. Ponad 70 procent konsumentów pomiędzy 35. a 64. rokiem życia woli zakupy w tradycyjnych sklepach.

Obejrzyj: Ekspert: e-handel w Polsce ciągle raczkuje

- W ostatnich latach pojawiły się nowe źródła wzrostu dla handlu w sieci. Już nie chodzi tylko o to, że w sieci kupimy taniej. Teraz takie zakupy robią się po prostu łatwiejsze, ponieważ samego internetu jest “więcej”. Mamy go zawsze pod ręką na urządzeniach mobilnych – mówi money.pl Oliwia Tomalik, menedżer ds. marketingu w firmie Shoper.

Jak dodaje: - Do zakupu sukienki można przejść prosto ze zdjęcia na Instagramie i sfinalizować transakcję po kilku kliknięciach, podczas gdy w zwykłym sklepie możemy nie znaleźć naszego rozmiaru lub trafić na niedzielny zakaz handlu. Łatwość kupowania w sieci wiąże się z coraz bardziej przyjaznymi płatnościami. Obserwujemy, że sklepy i ich klienci odchodzą od tradycyjnych przelewów i wysyłki za pobraniem. Już połowa zakupów finalizowana jest przez wygodne płatności online.

Najważniejsze jednak są pieniądze. Wg autorów badania, rozwój e-handlu jest także determinowany przez dobrobyt obywateli. Im wyższa zamożność, tym większy odsetek populacji aktywnie kupuje online.

Co więcej, Polacy nie tylko więcej kupują w sieci, ale też coraz chętniej sami sprzedają. Do czerwca tego roku, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, Polacy zarejestrowali 5 tys. 13 sklepów internetowych przy jednoczesnym wykreśleniu 2 tys. 224 działalności. Tak wynika z badania firmy Bisnode Polska.

To oznacza, że w ciągu roku przybyło niemal 3 tys. sklepów. Na koniec czerwca w Polsce było ponad 31 tys. działalności handlowych online.

- Dzisiaj możemy mówić o prawdziwym rozkwicie działalności w sieci - podsumował Tomasz Starzyk z Bisnode Polska w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Co ciekawe, część sprzedawców decyduje się na handel w sieci jednocześnie likwidując stacjonarna placówkę. Są też tacy, którzy zakładają e-sklep jako dodatkową działalność obok swojej regularnej pracy. Z danych Shopera wynika, że niemał połowa sprzedawców prowadzi swój mikrobiznes samodzielnie. Powód? Założenie sklepu nie jest trudne.

- Wygodny dla sprzedawców jest model SaaS, gdzie sklep działa w chmurze. Sprawia to, że start z własnym e-biznesem jest nie tylko łatwiejszy, ale również bardziej korzystny kosztowo niż inwestycja we własny serwer i programistów. W tym systemie prosty, ale w pełni funkcjonalny sklep internetowy możemy uruchomić nawet za kilkaset złotych w skali roku - dodaje Oliwia Tomalik.

Co dokładnie składa się na tych kilkaset złotych rocznie? Koszty domeny zaczynają się od złotówki, do tego należy dodać wsparcie eksperta przy opracowaniu regulaminu sklepu (159 zł), instalacja certyfikatu SSL, który jest gwarancją wiarygodności strony internetowej i zapobiega zniknięciu sklepu z wyszukiwarki Google (ok. 90 zł) i "wynajęcie" od usługodawcy oprogramowania do obsługi sklepu (od ok. 30 zł miesięcznie).

Ze sporym wydatkiem trzeba się liczyć przy wyborze wyglądu strony. Wersja "budżetowa", czyli gotowy szablon, kosztuje ok. 400 zł. Kolejnym krokiem może być wykupienie kampanii w Google lub na Facebooku dla przyciągnięcia klientów. Skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Warto sprawdzić, jakie programy dofinansowania ma gmina albo otworzyć sklep na próbę przy wsparciu inkubatorów przedsiębiorczości.

Właściciele sklepów potrzebują średnio ok. 3-5 lat, aby dojrzeć do tego, by sprofesjonalizować swoją działalność. Chodzi m.in. o dokooptowanie kolejnych osób, np. fachowców od marketingu czy księgowego. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

