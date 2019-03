Ile zarabia się w MEN? Resort odpowiedział na interpelację

Obejrzyj: Eksport w Polsce. Kto go napędza?

Jeśli chodzi o nagrody, to w 2018 r. nagrody uznaniowe otrzymało 295 pracowników. "Nagród nie przyznano osobom zajmującym kierownicze stanowiska. Najniższa wypłacona kwota nagrody wynosiła ok. 100 zł, najwyższa ok. 9000 zł" - czytamy.