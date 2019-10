Ile zarabiają posłowie i senatorowie? Poza pensją mogą liczyć na wiele przywilejów

Oprócz wynagrodzenia poseł i senator otrzymuje dietę, która w wysokości 2 tys. 473 zł brutto. Do niej należy doliczyć wszelkiego rodzaju dodatki i przywileje, uzależnione od pełnionej funkcji. Tym samym przykładowi przewodniczący komisji otrzymują dodatkowe 20 proc. uposażenia, ich zastępcy 15 proc., a przewodniczący stałych podkomisji - 10 procent.

Posłom przysługuje również ryczałt na prowadzenie biura w terenie w wysokości 12 tys. 150 zł brutto miesięcznie. Do tego dochodzą: bezpłatne przejazdy środkami publicznej komunikacji, miejskie prawo do bezpłatnego przejazdu środkami publicznego transportu zbiorowego; - prawo do bezpłatnych przelotów w krajowym przewozie lotniczym.