Wybory parlamentarne 2019. Jak głosować?

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się 13 października. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7:00-21:00. W tym czasie obywatele uprawnieni do głosowania będą mogli oddać swój głos. Jak głosować?

Po przyjściu do lokalu wyborczego zostaniesz poproszony o dokument ze zdjęciem, np. dowód osobisty lub paszport. Jeśli jesteś w spisie wyborców dostaniesz dwie karty do głosowania. Ich odbiór obowiązkowo potwierdzasz podpisem w spisie wyborców.

Każda karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu 2019 zawiera listy z kandydatami na posłów. Ich nazwiska będą na szarym tle.

Znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Jeżeli postawisz znak "X" na więcej niż jednej liście kandydatów albo nie postawisz go wcale, twój głos będzie nie ważny.