Krajowy Fundusz Kapitałowy inwestuje w fundusze venture capital, które finansują rozwój spółek poszukujących kapitału dla swoich innowacyjnych projektów. Od 1 stycznia KFK zostanie włączony do Polskiego Funduszu Rozwoju. W rozmowie z money.pl, podczas Impact fintech 2019 w Katowicach, członek zarządu KFK Andrzej Sałasiński zapewnia, że to dopiero początek inwestycji publicznych pieniędzy w innowacyjne startupy.

- KFK nie mógł inwestować więcej niż 50 proc. w fundusze. 280 mln zł publicznych pieniędzy poszło na inwestycje, a 80 mln zł na zarządzanie. Drugie tylko to zaangażowanie środków prywatnych. Zależało nam na tym, by zachęcić inwestorów prywatnych do inwestycji w ryzykowne przedsięwzięcia - powiedział w rozmowie z money.pl podczas Impact fintech 2019 Andrzej Sałasiński, członek zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego.