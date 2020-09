Impact'20. Emilewicz przewiduje, że 2022 roku Polska wróci do sytuacji sprzed pandemii

moimzdaniem 26 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jakim cudem przyszły rok ma być rokiem przyspieszenia skoro cały czas mamy zastój spowodowany COVIDEM co przekłada się na każdą działalność gospodarczą i życie każdego z nas - przyszły rok to totalne spowolnienie, wystarczy zobaczyć pustki w restauracjach czyli zero turystyki, imprez, totalnie zmieszona przez to konsumpcja czyli producenci zostaną z zapasami, czyli spadek zakupu surowców od rolników itd. itd.