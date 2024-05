Impact'24. Była premier Finlandii ostro o Rosji. "Powinna zostać wycięta"

"Nie możemy pozwolić, żeby Rosja wygrała"

Na początku dyskusji była premier Finlandii została zapytana o to, co się wydarzyło 15 maja. Premier Słowacji Robert Fico został ciężko ranny w środowym zamachu.

- To, co się stało wczoraj jest absolutnie przerażające. Wszyscy czujemy i dzielimy ból Słowaków. Życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia panu premierowi. Jeżeli patrzymy na to, co dzieje się na świecie, to widzimy, że porządek wartości jest podważany przez kraje autorytarne, czego przykładem jest wojna w Ukrainie - powiedziała Sanna Marin.