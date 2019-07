Indeks PMI. Sektor usług mocny, a przemysł dołuje

Środowe przedpołudnie na rynkach finansowych upływa na publikacji indeksów PMI. Wskaźnik obrazuje aktywność sektora usługowego w największych krajach (niestety Polska nie jest uwzględniana w badaniu). Na jego podstawie ekonomiści przewidują, co czeka branżę - rozwój czy recesja. Bdanie opiera się na ankiecie menedżerów kilku tysięcy firm.

Okazuje się, że w strefie euro nastroje w usługach się poprawiły. To cieszy w obliczu coraz szumniej zapowiadanego globalnego spowolnienia. Indeks PMI wzrósł z 52,9 do 53,6 pkt. Wspomniany już rozwój od recesji oddziela symbolicznie granica 50 pkt (im wyżej tym lepiej).

Oczywiście nie we wszystkich największych krajach Europy sytuacja wygląda tak samo. Progres widać m.in. w Niemczech (55,8 pkt), we Francji (52,9 pkt) i we Włoszech (50,5 pkt), ale u naszych zachodnich sąsiadów nastroje są zdecydowanie lepsze niż np. włoskiego biznesu, który balansuje na krawędzi 50 pkt.