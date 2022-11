Czegoś takiego nie było od dawna. Inflacja w Polsce zaskoczyła ekspertów

Według wstępnego szacunku GUS ceny w listopadzie 2022 r. były o 17,4 proc. wyższe niż rok wcześniej, co znaczy, że inflacja w Polsce hamuje. Jak podkreśla Bartosz Sawicki z cinkciarz.pl, to odczyt niższy od najniższych prognoz w ankiecie agencji "Bloomberg". "Niestety, nadal rośnie inflacja bazowa po wykluczeniu cen żywności i energii, co oznacza, że w pozostałych kategoriach ceny nadal przyspieszają" – zauważa z kolei Monika Kurtek z Banku Pocztowego.