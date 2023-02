Znowu rekord. Inflacja na Węgrzech przekroczyła kolejną barierę

UE. Inspektor 46 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Orban i jego partia to to samo co polscy rządzący PiS i prawicą Ziobry, Katastrofa. Obaj Orban i Kaczor na długo ubozyli swoje Narody ja Komuniści do 1990 roku. Nieudacznicy Partyjni, ale to najprostrze żądzic jak Komuniści, karmić ludzi pieniądzem, maszyna w ruch narobiła banknotów i wielka inflację, i kupowanie za te pieniążki wyborców, propaganda służy ciemnemu ludowi itp. To samo było za komuny PZPR. A Pisowscy kiedyś ich bardzo Kochali Komuchow i komunę. Jeszcze czerwone legitymację dać ich wyborca i nadruk będzie PZPR+PiS. I żebrać Europo pomóż teraz, daj Euro z KPO. Europo zuc monetę, bo budżet rozsadzony, Putin Im już nie pomoże będą goli i wesoli. Kaczyński i elita nadzy zostaną. Niech Żyje 100 lat P. Donald Tusk. Chociaż jeden mądry Polak o Nim też mówił i nadal mówi Cały Świat, tu i tam. Pozdrawiam