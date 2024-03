Inflacja spadła poniżej najśmielszych prognoz. Ekonomiści szukają przyczyny

Inflacja w lutym 2024 r. jak informowaliśmy, wyniosła w Polsce 2,8 proc. rok do roku (przy wzroście cen usług o 7,0 i towarów o 1,4 proc.) - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług o 1,0 proc. i towarów o 0,1 proc.). W styczniu inflacja wyniosła 3,7 proc., co jest wynikiem rewizji, o której poniżej.

Inflacja poniżej 3 proc. Kluczowa zmiana wag i rewizja danych za styczeń

O powodach głębszego spadku inflacji pisze m.in. Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. Wskazuje ona na zmianę wag w koszyku inflacyjnym, która spowodowała nie tylko niższy wynik za luty, ale i korektę w dół wstępnego szacunku styczniowego wskaźnika CPI do 3,7 proc. z 3,9 proc. rok do roku. Według nowych wyliczeń GUS, w 2023 r. najbardziej zwiększył się udział wydatków gospodarstw domowych na użytkowanie mieszkań i nośniki energii oraz na żywność i napoje bezalkoholowe.

Kurtek podkreśla, że "skala rewizji danych styczniowych, a także odczyt wskaźnika lutowego, który znalazł się w niedalekiej już odległości od środka celu NBP (2,5 proc.), jest pozytywnym zaskoczeniem". Zauważa, że "zejście wskaźnika CPI tak nisko odbyło się w warunkach wzrostu udziału wydatków gospodarstw domowych na dwie główne kategorie, czyli żywność i utrzymanie mieszkań", co jest związane z utrzymującymi się w ubiegłym roku wysokimi kosztami życia.

Inflacja może spaść jeszcze niżej. Ale nie na długo

Ekonomistka zauważa, że "obniżenie się udziału wydatków gospodarstw domowych na inne kategorie w koszyku inflacyjnym potwierdza, że w warunkach wysokich kosztów życia gospodarstwa domowe ograniczały popyt na towary i usługi mniej konieczne".

Kurtek przewiduje, że w marcu inflacja znajdzie się poniżej 2,5 proc., czyli w dolnym paśmie odchyleń od celu NBP. Jednocześnie zaznacza, że "nie oznacza to, że walka z inflacją zakończyła się".

Powrót wyższej stawki VAT na produkty żywnościowe od 1 kwietnia popchnie wskaźnik CPI ponownie w górę, a odmrożenie cen energii i gazu od 1 lipca br. będzie kolejnym takim impulsem - pisze Monika Kurtek.

Prognozuje, że rok 2024 zakończy się inflacją w okolicach 5 proc. rok do roku.

W kwestii potencjalnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej, ekonomistka uważa, że "jest niemal pewne, że aktualne odczyty wskaźnika CPI nie skłonią jej do obniżek stóp w najbliższym czasie". Jej zdaniem, jeśli do obniżek dojdzie, to najwcześniej w samym końcu roku, "jeśli inflacja będzie już ustabilizowana na wyższych poziomach, a projekcja inflacji NBP będzie wskazywać na jej regularne schodzenie na niższe poziomy w 2025 r.". Kurtek zakłada, że ewentualna obniżka byłaby jednak tylko symboliczna, o co najwyżej 25 punktów bazowych.

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, również przeprowadził analizę danych opublikowanych przez GUS. W swojej opinii pisze, że inflacja w Polsce po raz pierwszy od marca 2021 r. znalazła się w dopuszczalnym paśmie wahań wokół 2,5-proc. celu NBP. Wskazuje, że wzrost cen ostatni raz przyspieszył dokładnie rok temu, gdy dynamika CPI osiągnęła rekordowy, najwyższy od grudnia 1996 r., poziom 18,4 proc. rok do roku.

Sawicki również zwraca uwagę na przetasowania w koszyku inflacyjnym, które spowodowały rewizję odczytu za styczeń z 3,9 do 3,7 proc. rok do roku. Analityk szacuje, że inflacja bazowa, która 2023 r. znalazła się na poziomie 6,9 proc. rok do roku, znajduje się prawdopodobnie w okolicach 5,5 proc. i jest najsłabsza od końcówki 2021 r.

Ekspert przewiduje, że już w bieżącym miesiącu inflacja spadnie w okolice 2,5 proc. rok do roku, osiągając cel NBP. Jednocześnie zaznacza, że "takim stanem rzeczy nie będziemy jednak się cieszyć długo", ponieważ już wiosną dynamika CPI zacznie się podnosić. Sawicki wskazuje na przywrócenie 5-proc. stawki podatku VAT na żywność od kwietnia, co według szacunków NBP podbije dynamikę CPI o nieco mniej niż jeden punkt procentowy, oraz na planowane odmrożenie cen energii w dalszej części roku.

Co ze stopami procentowymi? Mogą mieć wpływ na złotego

Analityk Cinkciarz.pl prognozuje, że na koniec roku ceny konsumenckie będą rosnąć w tempie 5-6 proc. rok do roku. Uważa, że w obliczu rozpędzania się dynamiki PKB powyżej 3 proc. rok do roku i krzepnięcia konsumpcji, Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się w najbliższych kwartałach na wznowienie luzowania polityki monetarnej. Zdaniem Sawickiego, stawia to złotego w unikalnym w skali świata położeniu i sprawia, że rodzima waluta ma swoje "pięć minut".

Ekspert podkreśla, że w gronie kilkudziesięciu najważniejszych gospodarek inwestorzy nie liczą na cięcia stóp procentowych jedynie w przypadku Polski, Malezji, Chin i Japonii. Jego zdaniem, powstaje zatem "ostry i korzystny dla PLN kontrast pomiędzy polityką NBP i głównych banków centralnych szykujących się do cięć stóp procentowych".

Sawicki zwraca uwagę, że połączenie utrzymywania przez RPP kosztu pieniądza na poziomie 5,75 proc. oraz ostro hamującej inflacji skutkuje radykalną poprawą atrakcyjności odsetkowej polskiej waluty. Zaznacza jednak, że apogeum tego trendu zostanie wkrótce osiągnięte i wraz z odbijaniem dynamiki CPI po osiągnięciu dołka w marcu, realne stopy procentowe zaczną się kurczyć.

O ewentualnym wpływie różnicy w stopach procentowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, strefą euro, a Polską eksperci mówili już wcześniej. Adam Glapiński sugeruje, że może mieć to wpływ na umocnienie złotego.

