I znowu zaskoczenie. Najnowsze dane o inflacji w październiku

Inflacja w październiku spadła. Według kompletnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wyniosła 6,6 proc. rok do roku. Szybki odczyt, opublikowany 31 października , wskazywał na 6,5 proc. Pełne dane są więc nieco gorsze. Odczyt we wrześniu wyniósł 8,2 proc.

Inflacja w październiku 2023 r. w Polsce - dane GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,6 proc . ( przy wzroście cen usług - o 9,3 proc. i towarów - o 5,7 proc .). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc . (w tym towarów i usług - po 0,3 proc .) - informuje GUS.

Dane GUS potwierdzają, że nie tylko roczna inflacja jest nieco wyższa od podanej w szybkim odczycie (wyniosła ostatecznie 6,6 a nie 6,5 proc. rok do roku). Miesięczna inflacja również wzrosła względem pierwotnych danych - wyniosła ostatecznie 0,3 proc. (szybki odczyt wskazywał na 0,2 proc. miesiąc do miesiąca)

Znaczący spadek cen paliw

GUS w bardziej szczegółowym wyliczeniu stwierdził też, że paliwa do prywatnych środków transportu potaniały o 14,4 proc. Olej napędowy potaniał jednak znacznie wyraźniej - bo o 22,4 proc. Benzyna staniała w znacznie mniejszym stopniu - o 11 proc.

"Inflacyjna niespodzianka"

Analitycy PKO wyjaśniają, co było powodem zmienionego odczytu. " Rewizja w górę dotyczyła cen żywności, które wzrosły o 0,5 proc. m/m" - piszą.

Według analityków hamowanie inflacji dotyczyło w większym stopniu cen towarów, których wzrost spowolnił do 5,7 proc. r/r z 7,6 proc. r/r we wrzeniu, niż usług które drożały o 9,3 proc. r/r (wobec 9,7 proc. r/r przed miesiącem). "Kolejne miesiące przyniosą naszym zdaniem stabilizację inflacji, a przy założeniu utrzymania osłon przed wzrostem cen energii i żywności, oczekujemy jej dalszego spadku na początku 2024." - czytamy w komentarzu.

Inflacja będzie spadać powoli

Dane za październik mogą być ostatnimi w tym roku, które pokazują spadek inflacji. Potwierdza to projekcja inflacyjna opublikowana przez Narodowy Bank Polski. - W najbliższych dwóch miesiącach dalszego spadku inflacji na razie nie będzie - stwierdził podczas prezentacji dokumentu Witold Grostal, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Przyznał, że spadki, z którymi mieliśmy do czynienia we wrześniu i październiku, raczej się nie powtórzą.