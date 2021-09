Inflacja w Polsce galopuje. Prezes Pekao: "Pozytywna wiadomość"

Drożyzna w Polsce. Prezes Pekao mówi o drugiej stronie

- Na to, co dzieje się z cenami, można patrzeć z dwóch stron. Po pierwsze - ożywienie na rynku pracy, na rynku surowcowym zazwyczaj jest oznaką powrotu dobrej koniunktury i gospodarczego optymizmu. Z drugiej strony jest ta negatywna strona, czyli pytanie o konkurencyjność, o efektywność, o to, czy te ceny są trwałe, czy przejściowe - wyłumaczył szef banku w rozmowie z portalem.