Inflacja w Polsce może jeszcze przyspieszyć. Ale tylko na chwilę. Raty kredytów raczej niezagrożone

- W pierwszych kwartałach tego roku przewidujemy wzrost inflacji - przyznał Glapiński na środowej konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. - Trudno powiedzieć do jakiego poziomu, ale możliwe, że do górnego pułapu odchyleń celu inflacyjnego - dodał cytowany przez PAP szef NBP.

Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. z możliwością odchylenia o jeden punkt procentowy w górę lub w dół. Już w grudniu ubiegłego roku inflacja wynosiła 3,4 proc. rok do roku, więc według prognoz Glapińskiego urośnie już tylko o 0,1 punktu procentowego. Zdaniem szefa banku centralnego w drugim półroczu czekają nas lepsze wiadomości - inflacja ma zacząć spadać.

Podobne są prognozy agencji Fitch, o których pisaliśmy w styczniu.

Podczas konferencji Glapiński wspomniał też, że prawdopodobieństwo obniżenia stóp procentowych do końca kadencji obecnej Rady Polityki Pieniężnej (czyli do 2022 roku) będzie większe niż ich podwyższenia. On sam przypuszcza natomiast, że przez ten czas stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie.

Jego zdanie podziela też inny członek RPP, Eryk Łon. - Uważam, że warto utrzymywać niskie stopy procentowe, by pobudzać gospodarkę, ale też by utrzymywać inflację pod kontrolą, co teraz ma miejsce - powiedział Łon.

Inną opinię ma natomiast Kamil Zubelewicz. Uważa on, że stopa podstawowa powinna zostać podniesiona z obecnego, rekordowo niskiego poziomu 1,5 proc. do 2 proc. - To pozwoliłoby uniknąć nadmiernego wzrostu cen i zmniejszyłoby wahania cyklu koniunkturalnego. W takiej sytuacji dzisiaj nie widzielibyśmy ryzyka przekroczenia górnej granicy odchyleń od celu - tłumaczył.

- Uważam, że wyższe stopy procentowe, czyli większe oszczędności, bardziej by sprzyjały długoterminowym oszczędnościom i polskiej gospodarce - dodał. Wyższe stopy oznaczałyby jednak wyższe raty kredytów.

Jak pisaliśmy, w środę Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Na rekordowo niskim poziomie utrzymują się od 59 miesięcy. Dla spłacających kredyty to duża oszczędność. Zupełnie inaczej wygląda to z perspektywy oszczędzających.

