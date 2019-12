inflacja Damian Słomski 30 minut temu

Inflacja wraca na wzrostową ścieżkę. Usługi drożeją najszybciej od kiedy GUS zbiera dane

Do mocno drożejącej żywności można się było już przyzwyczaić. Zaskakują za to podwyżki cen usług, w takiej skali jeszcze nie widzianych. To nie koniec przykrych niespodzianek, bo prawdziwa drożyzna może nam się dać we znaki na początku przyszłego roku.

Podziel się Dodaj komentarz