Inflacja wyraźnie odpuściła przed końcem roku. Zaskakujące statystyki GUS

To spore zaskoczenie dla ekonomistów, którzy prognozowali, że wskaźnik inflacji spadnie do 2,6 proc. A i tak te szacunki wydawały się mocno optymistyczne. Minimalnie wyżej (2,7 proc.) szacowało inflację Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (MPiT) .

W ostatnich miesiącach szczególnie mocno (ponad średnią) drożały usługi. Opublikowane właśnie dane nie pozwalają zweryfikować, jak wyglądało to w grudniu. Mają one charakter wstępny. Na szczegółowe informacje o tym, co zdrożało, a co staniało i w jakiej skali musimy poczekać do przyszłego piątku.