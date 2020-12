MRPiT: Inflacja może spowolnić do ok. 2,7% r/r w grudniu

"W ocenie MRPiT, w grudniu można spodziewać wolniejszego tempa inflacji - w ujęciu rok do roku ceny wzrosną o ok. 2,7%. Spodziewamy się utrzymania obserwowanych tendencji, tj. zbliżonego tempa zmian cen paliw oraz wolniejszego wzrostu cen żywności" - czytamy w komentarzu do danych GUS.