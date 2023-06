Inflacyjny galop Argentyny. Bogaci przenoszą swoje oszczędności do Urugwaju

Zyjący tylko ... 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pracuje jako marynarz, rok temu wracałem z Argentyny do domu, korupcja na każdym kroku, nawet aby nie było indywidualnej kontroli tej wstępnej na lotnisku w Buenos Aires agent zaproponował aby każdy dał po 20$ i bedzie spokój, kilka miechow temu byłem w Montevideo w Urugwaju i to prawda widzi się różnice, czysto, zadbane, ludzie nie narzekający na zarobki, ogólnie ład i porządek. Te kraje to przecież bracia syjamscy ten sam jezyk podobna kultura. Argentyna kiedyś to jeden z bogatszych krajów świata a dziś bankrut, tacy podobni im jak Pisowcy zepsuli ten kraj i nam niestety tez grozi taki scenariusz jeśli Polacy się wreszcie nie obudzą i wybiorą poraz kolejny PIS. Piwo w ARG 0,5 ltr kosztowało 2500 peso teraz zapewne więcej, i my znów staniemy się milionerami jak 40 lat temu i PIS będzie wciskał ciemnote jaka Polska to bogaty kraj bo sami milionerzy mieszkają.