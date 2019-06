Informatycy łowieni są już tylko w sieci. Tradycyjne ogłoszenia odchodzą do lamusa

Z różnych rynkowych szacunków wynika, że w Polsce brakuje ponad 50 tysięcy specjalistów z branży IT, co podkreśla Anna Tomyślak, branch manager HAYS w Poznaniu. Jak zaznacza ekspert, sporemu niedoborowi kadr towarzyszy stabilna liczba ogłoszeń o pracę w popularnych portalach internetowych.

Jednocześnie spada ilość aplikacji składanych za ich pośrednictwem. To przekłada się na stosowane metody dotarcia do kandydatów. Pracodawcy i agencje rekrutacyjne rozbudowują własne strony internetowe i coraz lepiej przyciągają potencjalnych pracowników. Większą rolę odgrywają też biznesowe platformy społecznościowe.

LinkedIn stał się podstawowym narzędziem rekrutacyjnym dla międzynarodowych korporacji i dużych firm potrzebujących tego typu specjalistów. Inne platformy umożliwiają natomiast dotarcie do studentów i świeżych absolwentów. Im wyświetlane są reklamy konkretnych stanowisk, dostosowanych do zainteresowań.

– Ogłoszenia o pracę pozostają zauważalne, natomiast w przypadku branży IT stanowią zabiegi głównie marketingowe. Specjaliści w tym sektorze są kandydatami pasywnymi, których należy odnaleźć poprzez inne kanały. Mogą to być media społecznościowe lub spotkania branżowe, skierowane do konkretnej grupy odbiorców. Dodatkowo, przedsiębiorcy wykorzystują w rekrutacji rozwiązania technologiczne, które są interesujące dla specjalistów IT.