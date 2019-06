500+ dla niepełnosprawnych. "Robimy wszystko, żeby to było jeszcze w tej kadencji"

- KE ma 60 dni, żeby to zrobić (...), jeżeli Komisja Europejska się nie odwoła, to mamy sytuację jasną - mówił w niedzielę w Radiu Zet Piotr Muller.

- Myślę, że takiego uzależnienia wprost nie będzie (...) Jeżeli ta sprawa się będzie dalej procedowała i się okaże, że w tym roku nie będzie zamknięta, to i tak zrobimy wszystko, żeby te dodatkowe środki wpłynęły - powiedział w Radiu Zet. Żadnej deklaracji co do terminu jednak nie ma. Jest jedynie zapewnienie "o staraniach, by sprawę załatwić w tej kadencji".